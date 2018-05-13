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В Дубае загорелся небоскреб

13 мая 2018 15:00
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Новости ОАЭ. Жильцы дома были немедленно эвакуированы. Никто не пострадал, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В настоящий момент возгорание контролируется пожарными, несмотря на сильный ветер.

В Дубае загорелся небоскреб-1

В 2017 году в Дубае были приняты новые правила пожарной безопасности. Согласно им все здания должны быть защищены огнестойкими панелями.

В Дубае загорелся небоскреб-4

Власти Арабских Эмиратов ранее признали, что 30 тысяч зданий в ОАЭ обшиты панелями, которые, по словам экспертов, могут ускорить распространение огня при пожаре.

# Пожар # Фотофакт

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