В Дубае загорелся небоскреб

Новости ОАЭ. Жильцы дома были немедленно эвакуированы. Никто не пострадал, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В настоящий момент возгорание контролируется пожарными, несмотря на сильный ветер.

В 2017 году в Дубае были приняты новые правила пожарной безопасности. Согласно им все здания должны быть защищены огнестойкими панелями.