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Террористы-смертники устроили серию взрывов в христианских храмах Индонезии: погибли 11 человек

13 мая 2018 15:09
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Новости Индонезии. Серия взрывов в христианских храмах в Индонезии. Террористы-смертники атаковали две католические церкви на острове Ява, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Террористы-смертники устроили серию взрывов в христианских храмах Индонезии: погибли 11 человек-1

Жертвами стали 11 человек, около 40 получили ранения. Боевики планировали еще один теракт, но полицейские успели обнаружить взрывчатку и обезвредить ее.

Террористы-смертники устроили серию взрывов в христианских храмах Индонезии: погибли 11 человек-4

По данным представителей спецслужб, за нападением стоит местная террористическая группировка. Меры безопасности будут усилены во всех местах массового скопления людей.

# Терроризм # Фотофакт

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