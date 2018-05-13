Террористы-смертники устроили серию взрывов в христианских храмах Индонезии: погибли 11 человек

Новости Индонезии. Серия взрывов в христианских храмах в Индонезии. Террористы-смертники атаковали две католические церкви на острове Ява, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жертвами стали 11 человек, около 40 получили ранения. Боевики планировали еще один теракт, но полицейские успели обнаружить взрывчатку и обезвредить ее.