Террористы-смертники устроили серию взрывов в христианских храмах Индонезии: погибли 11 человек

Новости Индонезии. Серия взрывов в христианских храмах в Индонезии. Террористы-смертники атаковали две католические церкви на острове Ява, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Индонезии. Серия взрывов в христианских храмах в Индонезии. Террористы-смертники атаковали две католические церкви на острове Ява, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Жертвами стали 11 человек, около 40 получили ранения. Боевики планировали еще один теракт, но полицейские успели обнаружить взрывчатку и обезвредить ее.
По данным представителей спецслужб, за нападением стоит местная террористическая группировка. Меры безопасности будут усилены во всех местах массового скопления людей.