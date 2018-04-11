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Крушение военно-транспортного самолёта в Алжире. Число жертв растёт

11 апреля 2018 10:35
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Новости Алжира. В Алжире потерпел крушение военно-транспортный самолет ИЛ-76, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На борту находились 105 человек, все они погибли.

Крушение военно-транспортного самолёта в Алжире. Число жертв растёт-1

К месту происшествия направлены десятки машин служб гражданской обороны. Ведется поисковая операция.

Крушение военно-транспортного самолёта в Алжире. Число жертв растёт-4

Известно, что самолет упал практически сразу после взлета с аэродрома военной базы, расположенной в 50 километрах от алжирской столицы. Официальных комментариев властей пока нет.

Крушение военно-транспортного самолёта в Алжире. Число жертв растёт-7

# Фотофакт # Крушение

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