Сразу Берлин вспоминается: рождественские меры безопасности в Европе и США

Новости мира. Меж тем, далеко не все страны в преддверие рождественских и новогодних праздников упрощают визовый режим. В Европе в эти дни только усиливают меры безопасности. Так, власти Рима после теракта в Берлине (хроника событий здесь) запретили проезд грузовиков в центр города. Ограничение будет действовать по 26 декабря и в первую неделю 2017 года.

А полиция Великобритании и вовсе пересматривает собственную систему безопасности.

Старый Свет, Вечный город в частности, готовятся встречать католическое рождество на фоне печальных событий Берлина. Теперь в Риме грузовикам массой более 3,5 тонн въезд в центр заказан. Все ради безопасности. Сегодня это фраза звучит и на английском языке.

Правительство Туманного Альбиона вывело сотни стражей порядка на охрану общественных мест.

Для убедительности возле главных достопримечательностей полиция возвела кордоны. К такому, совсем не праздничному нововведению, туристы и подданные ее величества отнеслись по-разному.

Горожане:

Здесь очень много людей и, конечно, волнение есть – сразу Берлин вспоминается. Меня не покидает мысль – а стоило ли приходить сюда?

Вокруг столько полиции. Я чувствую себя как за каменной стеной и получаю удовольствие от праздника.

За новый год без эксцессов с присущей американцам твердостью и решительностью подошли в Нью-Йорке. Грузовики (к несчастью, главный атрибут этого Рождества) проверены досконально,

а водителей, отошедших хоть на минуту от маршрута, лишат лицензии.

Джон Миллер, заместитель начальника отдела полиции Нью-Йорка по борьбе с терроризмом:

Мы намерены реагировать немедленно. Рождественские базары взяты под усиленную охрану. Полиция вооружена новейшими автоматами, а на дежурстве находятся целые отряды спецназа.

И все-таки праздник, пусть и омраченный терактом 19 декабря. Жители немецкой столицы еще сильнее сплотились против терроризма. Да, на базарах и в торговых центрах больше полиции, чем посетителей, но люди поют то, что когда-то пел Майкл Джексон – «Мы единый мир» звучит на весь Берлин.

И уже 25 декабря с балкона собора Святого Петра в Ватикане понтифик поздравит всех католиков с Рождеством

и напомнит про то самое волшебное чувство, которое словами не описать, но которое испытывает каждый с приходом последней недели декабря в любой части света.