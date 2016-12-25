Католики всего мира 25 декабря отмечают Рождество: Папа Римский в Ватикане отслужил мессу

Новости Ватикана. Главными центрами празднований на планете стали Вифлеем – город, в котором, по преданию, родился Христос, и столица католического мира. В Ватикане в соборе Святого Петра Папа Римский Франциск отслужил рождественскую мессу. Главной темой праздничного послания Папы стали дети и те, кто был вынужден столкнуться с ужасами войны. Также глава Католической церкви призвал встретить Рождество в кругу семьи.

25 декабря, когда в Минске будет два часа дня, Папа Франциск выступит с традиционным рождественским обращением «Граду и миру» со знаменитого балкона собора Святого Петра.

25 декабря – государственный праздник в 145 странах мира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.