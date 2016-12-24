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Органы безопасности Туниса раскрыли ячейку террористов, связанную с терактом в Берлине

24 декабря 2016 17:35
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Новости Туниса. Как стало известно, в Тунисе задержаны трое подозреваемых в причастности к теракту в Берлине.

Сообщается, что среди них племянник Аниса Амри, тунисца, который, предположительно, управлял тягачом с прицепом в день берлинской трагедии.

Органы безопасности Туниса раскрыли деятельность террористической ячейки, в которую входили три человека, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Известно, что они общались между собой через популярный мессенджер, чтобы избежать слежки.

Хроника событий в Берлине здесь.

# Фотофакт # Теракт в Берлине

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