41 человек погиб. Стали известны подробности происшествия в Шереметьево

Новости России. Вечером 5 мая в Шереметьево загорелся самолёт. В результате происшествия погиб 41 человек.

По сведениям Следственного комитета России, на борту воздушного судна, летевшего рейсом Москва – Мурманск, находились 78 человек. Согласно последним данным, выжили 37 человек. Неполный список выживших опубликован на сайте «Аэрофлота».

Расследование случившегося передано центральному аппарату СК РФ. Допрашиваются пострадавшие, очевидцы, сотрудники аэропорта и авиакомпании-перевозчика, а также ответственные за эксплуатацию самолёта люди.

Как сообщает Ространснадзор, ведомство проверит ПАО «Аэрофлот», АО «Международный аэропорт Шереметьево» и ФГУП «Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации». Цель проверки – выяснить, соблюдались ли требования воздушного законодательства в сфере обеспечения безопасности полётов.

Согласно информации компании-производителя сгоревшего авиасудна «Гражданские самолёты Сухого», летательный аппарат SSJ-100 с заводским номером 95135 был выпущен в августе 2017 года. Техобслуживание он прошёл в начале апреля 2019 года.

Из самолёта в Шереметьево извлечены 17 тел погибших

По данным РИА Новости, из четырёх госпитализированных в центр Вишневского человек один находится в тяжёлом состоянии, остальные трое – в состоянии средней тяжести. Все пациенты в сознании, дышат самостоятельно. У всех – ингаляционная термическая травма.

По словам директора центра академика Амирана Ревишвили, в тяжёлом состоянии 51-летняя женщина, у неё ожоги дыхательных путей, поверхностные ожоги туловища до 15% и множественные ушибы верхних и нижних конечностей.

Как уточняет РИА Новости, опознавать погибших в Шереметьево людей будут при помощи генетической экспертизы. Это связано со сложностью опознания из-за произошедшего пожара.

Известно, что вечером 5 мая после 28 минут полёта в Шереметьево экстренно вернулся и совершил жёсткую посадку самолёт SSJ-100. Воздушное судно приземлилось со второй попытки, при посадке у него подломились шасси и загорелись двигатели. Из 78 человек выжили 37: четыре члена экипажа из пяти и 33 пассажира.