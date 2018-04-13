В бельгийском зоопарке родился третий за год слоненок: видеофакт

Новости Бельгии. Пополнение в зоопарке Планкендаль бельгийского города Мехелен. Здесь родился третий за год слоненок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Окрепшего малыша спустя несколько недель представили посетителям и журналистам. Как отмечают сотрудники зоопарка, для них это большая радость – все трое слонят родились здоровыми. Теперь они привлекают множество посетителей, особенно детей. В зоопарке действует программа по разведению азиатских слонов.