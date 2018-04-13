Прямой эфир

В бельгийском зоопарке родился третий за год слоненок: видеофакт

13 апреля 2018 07:21
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Бельгии. Пополнение в зоопарке Планкендаль бельгийского города Мехелен. Здесь родился третий за год слоненок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В бельгийском зоопарке родился третий за год слоненок: видеофакт-1

Окрепшего малыша спустя несколько недель представили посетителям и журналистам. Как отмечают сотрудники зоопарка, для них это большая радость – все трое слонят родились здоровыми. Теперь они привлекают множество посетителей, особенно детей. В зоопарке действует программа по разведению азиатских слонов.

# Зоопарк # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Уникальный случай. В Китае мальчик родился через 4,5 года после смерти родителей
12 апреля 2018 14:52

Уникальный случай. В Китае мальчик родился через 4,5 года после смерти родителей

ОЗХО определила вещество, которым отравили Сергея Скрипаля и его дочь
12 апреля 2018 14:03

ОЗХО определила вещество, которым отравили Сергея Скрипаля и его дочь

Ему было 36 лет. Скончался солист группы The Overtones Тимми Матли
12 апреля 2018 12:07

Ему было 36 лет. Скончался солист группы The Overtones Тимми Матли