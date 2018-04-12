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Уникальный случай. В Китае мальчик родился через 4,5 года после смерти родителей

12 апреля 2018 14:52
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Новости Китая. Редкий случай произошел в Китае. Сын родителей, которые погибли в ДТП, родился через четыре с половиной года после их смерти.

По информации The Guardian, малыша выносила суррогатная мать. Биологические родители мальчика были женаты два года. Для того чтобы завести ребенка, они решились на ЭКО. Однако за пять дней до процедуры пара погибла в автокатастрофе – это произошло в 2013 году. 

В течение следующих трех лет родители погибших боролись через суд за право на четыре замороженных эмбриона, которые были оставлены их покойными детьми. 

Уникальный случай. В Китае мальчик родился через 4,5 года после смерти родителей-1

Фото: The Beijing News 

Родители пары выиграли дело и в январе 2017 года они поехали в Лаос, чтобы найти суррогатную мать, потому что в Китае это является незаконным. 

Мальчик родился в декабре 2017 года. Его назвали Тяньтянь, что переводится как «сладкий». 

Бабушка мальчика: 
У него глаза моей дочери, но вообще малыш больше похож на своего отца.

После рождения ребенка дедушки и бабушки все еще сталкиваются с трудностями. Например, им надо провести ДНК-тесты, чтобы доказать родственную связь с новорожденным. 

До того, как мальчик не вырастет, семья решила не рассказывать ему о том, что случилось с родителями. 

«Мы обязательно скажем ему в будущем. Как мы можем это не сделать?»  

В апреле в Финляндии мужчина впервые родил ребёнка (читать далее). 

# Фотофакт # Необычное

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