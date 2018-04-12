Уникальный случай. В Китае мальчик родился через 4,5 года после смерти родителей

Новости Китая. Редкий случай произошел в Китае. Сын родителей, которые погибли в ДТП, родился через четыре с половиной года после их смерти.

По информации The Guardian, малыша выносила суррогатная мать. Биологические родители мальчика были женаты два года. Для того чтобы завести ребенка, они решились на ЭКО. Однако за пять дней до процедуры пара погибла в автокатастрофе – это произошло в 2013 году.

В течение следующих трех лет родители погибших боролись через суд за право на четыре замороженных эмбриона, которые были оставлены их покойными детьми.