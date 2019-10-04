В Индии похитили прах Махатмы Ганди

Новости Индии. Инцидент произошёл 2 октября, в день празднования 150-й годовщины со дня его рождения, однако, известно об этом стало только сейчас, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Индии. Инцидент произошёл 2 октября, в день празднования 150-й годовщины со дня его рождения, однако, известно об этом стало только сейчас, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Напомним, после убийства Ганди в 1948 году его останки кремировали, а прах разделили на несколько частей.
Неизвестные в штате Мадхья-Прадеш не только совершили кражу, но и осквернили плакат с изображением лидера, написав на нем «Предатель нации».
По мнению полиции, это могли совершить индийские радикалы, которые до сих пор считают Ганди предателем за его поддержку идеи мирного сосуществования мусульман и индуистов. Ведётся расследование.