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В Индии похитили прах Махатмы Ганди

04 октября 2019 09:55
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Новости Индии. Инцидент произошёл 2 октября, в день празднования 150-й годовщины со дня его рождения, однако, известно об этом стало только сейчас, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Индии похитили прах Махатмы Ганди-1

Напомним, после убийства Ганди в 1948 году его останки кремировали, а прах разделили на несколько частей.

В Индии похитили прах Махатмы Ганди-4

Неизвестные в штате Мадхья-Прадеш не только совершили кражу, но и осквернили плакат с изображением лидера, написав на нем «Предатель нации».

В Индии похитили прах Махатмы Ганди-7

По мнению полиции, это могли совершить индийские радикалы, которые до сих пор считают Ганди предателем за его поддержку идеи мирного сосуществования мусульман и индуистов. Ведётся расследование.

# Кража # Фотофакт

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