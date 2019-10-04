80-летний мужчина устроил стрельбу в Ванкувере

Новости США. Очередная стрельба в США: 1 человек погиб, ещё двое получили ранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Неизвестный открыл огонь в многоквартирном доме в городе Ванкувер, после чего скрылся с места преступления и заперся в своей квартире.