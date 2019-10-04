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80-летний мужчина устроил стрельбу в Ванкувере

04 октября 2019 09:51
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Новости США. Очередная стрельба в США: 1 человек погиб, ещё двое получили ранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

80-летний мужчина устроил стрельбу в Ванкувере-1

Неизвестный открыл огонь в многоквартирном доме в городе Ванкувер, после чего скрылся с места преступления и заперся в своей квартире.

80-летний мужчина устроил стрельбу в Ванкувере-4

В результате длительных переговоров с полицией мужчина сдался. По предварительной информации, ему 80 лет. Обстоятельства и мотивы его действий выясняются.

# Стрельба в США # Фотофакт

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