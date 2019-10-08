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Крупный пожар в торговом центре Баку. Огонь тушили 200 пожарных и 40 единиц спецтехники

08 октября 2019 08:29
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Новости Азербайджана. Крупный пожар произошел в одном из торговых центров азербайджанской столицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Крупный пожар в торговом центре Баку. Огонь тушили 200 пожарных и 40 единиц спецтехники-1

В результате пострадали три человека. Это случилось ночью. Огонь распространился на площади 3 тысячи квадратных метров. Его тушили 200 пожарных и 40 единиц спецтехники.

Крупный пожар в торговом центре Баку. Огонь тушили 200 пожарных и 40 единиц спецтехники-4

За три часа им удалось ликвидировать возгорание. Всем пострадавшим, получившим ожоги и отравление дымом, оказали помощь медики. О причинах происшествия пока ничего не сообщается. 

Крупный пожар в торговом центре Баку. Огонь тушили 200 пожарных и 40 единиц спецтехники-7

# Пожар # Фотофакт

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