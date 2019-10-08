Крупный пожар в торговом центре Баку. Огонь тушили 200 пожарных и 40 единиц спецтехники

Новости Азербайджана. Крупный пожар произошел в одном из торговых центров азербайджанской столицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В результате пострадали три человека. Это случилось ночью. Огонь распространился на площади 3 тысячи квадратных метров. Его тушили 200 пожарных и 40 единиц спецтехники.