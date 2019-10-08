Новости Великобритании. В Великобритании появились специальные дорожки для пешеходов – любителей смотреть в телефон. Они помогают людям не сталкиваться друг с другом во время движения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это нововведение пока распространилось только в Манчестере. Дорожки можно увидеть на одном из самых популярных мест города – бульваре Хардмана. Отмечу, что по результатам проведенных в стране исследований, около 65 % британцев хоть раз сталкивались с теми, кто смотрит в смартфон.