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В Китае появились на свет детёныши африканского белого льва

07 октября 2019 14:35
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Новости Китая. Детеныши африканского белого льва появились на свет в парке дикой природы в Китае, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В Китае появились на свет детёныши африканского белого льва-1

Для их матери роды стали первыми и львица не смогла обеспечить близнецам должный уход. Поэтому смотрители зоосада поместили малышей в инкубатор. Каждые три часа сотрудники кормят котят козьим молоком и внимательно следят за их здоровьем.

В Китае появились на свет детёныши африканского белого льва-4

Белые львы – исчезающий вид, занесенный в Красную книгу. Во всем мире насчитывается всего около трехсот особей.

В Китае появились на свет детёныши африканского белого льва-7

В Китае появились на свет детёныши африканского белого льва-9

# Дикие животные # Фотофакт

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