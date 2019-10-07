В Китае появились на свет детёныши африканского белого льва

Новости Китая. Детеныши африканского белого льва появились на свет в парке дикой природы в Китае, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для их матери роды стали первыми и львица не смогла обеспечить близнецам должный уход. Поэтому смотрители зоосада поместили малышей в инкубатор. Каждые три часа сотрудники кормят котят козьим молоком и внимательно следят за их здоровьем.