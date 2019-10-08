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США отказались выдавать разрешения на въезд делегациям из Ирана, России и Кубы

08 октября 2019 08:29
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Новости США. Работа нескольких комитетов ООН была приостановлена из-за проблем с американскими визами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

США отказались выдавать разрешения на въезд делегациям из Ирана, России и Кубы-1

Заседание шестого комитета Генассамблеи перенесли, а накануне такое же решение было принято касательно первого комитета. Дело в том, что делегациям из Ирана, России, Кубы, а также еще из некоторых стран США отказались выдавать разрешения на въезд.  

США отказались выдавать разрешения на въезд делегациям из Ирана, России и Кубы-4

В ООН обеспокоены сложившейся ситуацией. Секретариат организации поддерживает контакты по этому вопросу с принимающей стороной.

США отказались выдавать разрешения на въезд делегациям из Ирана, России и Кубы-7

# Международная политика # Фотофакт

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