США отказались выдавать разрешения на въезд делегациям из Ирана, России и Кубы

Новости США. Работа нескольких комитетов ООН была приостановлена из-за проблем с американскими визами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Заседание шестого комитета Генассамблеи перенесли, а накануне такое же решение было принято касательно первого комитета. Дело в том, что делегациям из Ирана, России, Кубы, а также еще из некоторых стран США отказались выдавать разрешения на въезд.