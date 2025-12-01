Мировые СМИ обсуждают американо-украинские переговоры в Майами

Сработает ли мирный план Трампа? Помогут ли усилия Вашингтона приблизится к разрешению украинского конфликта? Вот вопросы, которые по-прежнему остаются в топе. Новый раунд дискуссий по всему миру спровоцировали переговоры американской и украинской делегаций, которые накануне прошли в Майами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

При этом показательный момент: американский президент, который сам находился в этот момент во Флориде, от встречи с киевской делегацией воздержался. При этом подробностей переговоров крайне мало, но посмотрим, что пишут мировые издания.

Так, по данным телеканала CNN, который ссылается на некие авторитетные источники, встреча не привела к достижению окончательных решений по всем направлениям. Проблематичными для Киева, например, остаются вопросы членства в НАТО. Этот же телеканал продолжает анализировать весьма туманные для Украины перспективы в Североатлантическом Альянсе.

По словам источника, один из возможных сценариев – это фактическое лишение страны возможности вступления в НАТО. Это будет вероятно только по договоренностям между членами Альянса и Россией.

Одной из тем переговоров американской и украинской делегаций во Флориде стало проведение выборов в Украине. Это еще одна крайне чувствительная тема. И большинство мировых СМИ сегодня цитируют сообщение на этот счет от издания Wall Street Journal.

То, что это вопрос важнейший в реализации мирного плана, говорит и интерес к теме со стороны экспертного сообщества. Новые выборы будут означать легитимацию украинской власти, и заключение мира уже с этой стороной – более лояльной и менее завязанной на коррупционные схемы, подчеркивает российский политолог.