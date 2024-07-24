Крупнейшая авиакомпания США несёт миллионные убытки из-за глобального компьютерного сбоя

Одна из крупнейших авиакомпаний США стала жертвой глобального компьютерного сбоя. Даже спустя пять дней после ЧП она так и не смогла наладить работу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из-за нарушений систем связи самолеты до сих пор не могут взлететь. Отменены около тысячи рейсов. В аэропортах остаются пассажиры, которые не только не могут улететь, но и порой получить свой багаж. Несмотря на то, что сама компания ежедневно несет миллионные убытки, она обязана выплатить компенсации за неиспользованные билеты и бесплатно перебронировать их.