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Крупнейшая авиакомпания США несёт миллионные убытки из-за глобального компьютерного сбоя

24 июля 2024 06:41
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Одна из крупнейших авиакомпаний США стала жертвой глобального компьютерного сбоя. Даже спустя пять дней после ЧП она так и не смогла наладить работу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Крупнейшая авиакомпания США несёт миллионные убытки из-за глобального компьютерного сбоя-1

Из-за нарушений систем связи самолеты до сих пор не могут взлететь. Отменены около тысячи рейсов. В аэропортах остаются пассажиры, которые не только не могут улететь, но и порой получить свой багаж. Несмотря на то, что сама компания ежедневно несет миллионные убытки, она обязана выплатить компенсации за неиспользованные билеты и бесплатно перебронировать их.

# Авиасообщение # Новости США

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