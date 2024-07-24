4 человека погибли из-за аномальной жары в Японии

Это рекорд за последние 85 лет. От теплового удара погибли четыре человека, еще около 2,5 тысячи госпитализированы. Власти призвали жителей быть максимально осторожными. Жаркое и влажное лето – обычное явление в Японии, особенно после сезона дождей в середине июля, однако, по словам экспертов, в последние годы температура была особенно высокой из-за глобального потепления.