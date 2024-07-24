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4 человека погибли из-за аномальной жары в Японии

24 июля 2024 06:33
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В Японии из-за аномальной жары объявлен высший уровень опасности. В некоторых регионах температура превысила 40 градусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

4 человека погибли из-за аномальной жары в Японии-1

Это рекорд за последние 85 лет. От теплового удара погибли четыре человека, еще около 2,5 тысячи госпитализированы. Власти призвали жителей быть максимально осторожными. Жаркое и влажное лето – обычное явление в Японии, особенно после сезона дождей в середине июля, однако, по словам экспертов, в последние годы температура была особенно высокой из-за глобального потепления.

# Погода # Новости Японии

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