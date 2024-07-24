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Киевское «Динамо» разгромило «Партизан» в квалификации ЛЧ

24 июля 2024 06:29
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Киевская футбольная команда «Динамо» одержала победу над белградским «Партизаном» в матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов, Киевское «Динамо» разгромило «Партизан» в квалификации ЛЧ, пишет РИА Новости.

Поединок проходил 23 июля в Польше, завершившись со счетом 6:2 в пользу «бело-синих». У победившей команды отличились Николай Шапаренко (на 40-й минуте), Владимир Бражко (на 43-й), Александр Караваев (45+1), Владислав Кабаев (55-я минута), Денис Попов (83-я), а также Александр Пихалёнок (90+2). Среди «черно-белых» дублем запомнился Матеус Салданья (22-я минута – с пенальти, 66-я).

# Футбол

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