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Трамп заявил, что Соединенные Штаты больше не будут использовать

08 февраля 2025 09:46
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По словам президента США Дональда Трампа, он сообщил Владимиру Зеленскому о каком-либо эквиваленте денежных средств налогоплательщиков Штатов, пишет РИА Новости.

Трамп заявил, что Соединенные Штаты больше не будут использовать-1

Фото: Pinterest

Америка понесла большие расходы и «говорим, когда это прекратится, мы хотим увидеть конец», отметил американский лидер. Вашингтону нужны гарантии, пояснил Трамп.

«Все пользовались старыми добрыми США, но больше не будут», – акцентировал внимание политик.

# Международная политика # Дональд Трамп

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