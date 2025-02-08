Трамп заявил, что Соединенные Штаты больше не будут использовать

По словам президента США Дональда Трампа, он сообщил Владимиру Зеленскому о каком-либо эквиваленте денежных средств налогоплательщиков Штатов, пишет РИА Новости.

Америка понесла большие расходы и «говорим, когда это прекратится, мы хотим увидеть конец», отметил американский лидер. Вашингтону нужны гарантии, пояснил Трамп.

«Все пользовались старыми добрыми США, но больше не будут», – акцентировал внимание политик.