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Страны Балтии вышли из энергокольца БРЭЛЛ

08 февраля 2025 09:12
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Страны Балтии осуществили выход из энергетического кольца БРЭЛЛ, пишет РИА Новости. 

Об этом информировали в Министерстве энергетики Российской Федерации.

Страны Балтии вышли из энергокольца БРЭЛЛ-1

Фото: Pinterest

Властями Вильнюса, Риги и Таллина принято решение о выходе из объединения летом 2024 года. Москва и Минск были уведомлены.

По словам главы правительства Эстонии Кристена Михала, в стране может отсутствовать электричество в течение трех суток из-за отключения от БРЭЛЛ. Телерадиокомпания ERR сообщала, что в Эстонии увеличилась покупка генераторов.

# Международная политика

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