Страны Балтии вышли из энергокольца БРЭЛЛ

Об этом информировали в Министерстве энергетики Российской Федерации.

Властями Вильнюса, Риги и Таллина принято решение о выходе из объединения летом 2024 года. Москва и Минск были уведомлены.

По словам главы правительства Эстонии Кристена Михала, в стране может отсутствовать электричество в течение трех суток из-за отключения от БРЭЛЛ. Телерадиокомпания ERR сообщала, что в Эстонии увеличилась покупка генераторов.