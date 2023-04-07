Кроссовки Майкла Джордана хотят продать на аукционе за 2-4 млн долларов

Новости США. Кроссовки Майкла Джордана планируют продать на аукционе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Выручить за них, по словам экспертов, можно от 2 до 4 млн долларов. А это рекорд для подобных лотов. Кроссовки Джордана с его автографом имеют все шансы стать самыми дорогими в истории аукционов.

Брам Вахтер, глава аукционного дома:

Когда мы только открыли аукцион, сразу получили предложение на миллион 800 тысяч долларов, что фактически уже почти побило мировой рекорд, если говорить о спортивной обуви, выставленной на торгах.