Сотни тысяч человек в Канаде остались без электричества

Новости Канады. Сотни тысяч человек на юго-западе Канады остались без электричества. На страну обрушились ледяные ливни и сильный ветер. Его порывы достигают 60 м/с, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В результате поваленные деревья заблокировали улицы канадских городов и повредили линии электропередачи. Сильнее остальных пострадали Квебек и Онтарио. Около сотни авиарейсов отменены в Монреале. Когда жизнь канадцев вернется в привычное русло, власти точно сказать пока не могут.