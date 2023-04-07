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Сотни тысяч человек в Канаде остались без электричества

07 апреля 2023 09:08
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Новости Канады. Сотни тысяч человек на юго-западе Канады остались без электричества. На страну обрушились ледяные ливни и сильный ветер. Его порывы достигают 60 м/с, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сотни тысяч человек в Канаде остались без электричества-1

В результате поваленные деревья заблокировали улицы канадских городов и повредили линии электропередачи. Сильнее остальных пострадали Квебек и Онтарио. Около сотни авиарейсов отменены в Монреале. Когда жизнь канадцев вернется в привычное русло, власти точно сказать пока не могут.

# Погода # Новости Канады # Фотофакт

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