НАТО не примет в состав Украину в ближайшем будущем

Обещали принять, но передумали. Все страны Североатлантического альянса признали невозможным скорое вступление Украины в НАТО. Об этом говорится в статье британского издания Financial Times.

На этот раз все страны-участницы альянса оказались едины во мнении и приняли однозначное решение: включать Украину в НАТО нельзя, пока на ее территории идут боевые действия. А, значит, в ближайшее время рассчитывать на вступление и, как следствие, на защиту объединения Киев не сможет.

Напомним, соответствующую заявку Украина направила еще в прошлом году, долгое время в странах НАТО якобы велось обсуждение вопроса. В результате численность блока все же увеличилась. Правда, за счет Финляндии, которая присоединилась к альянсу 4 апреля.