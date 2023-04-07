Прямой эфир

НАТО не примет в состав Украину в ближайшем будущем

07 апреля 2023 09:06
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Обещали принять, но передумали. Все страны Североатлантического альянса признали невозможным скорое вступление Украины в НАТО. Об этом говорится в статье британского издания Financial Times.

НАТО не примет в состав Украину в ближайшем будущем-1

На этот раз все страны-участницы альянса оказались едины во мнении и приняли однозначное решение: включать Украину в НАТО нельзя, пока на ее территории идут боевые действия. А, значит, в ближайшее время рассчитывать на вступление и, как следствие, на защиту объединения Киев не сможет.

Напомним, соответствующую заявку Украина направила еще в прошлом году, долгое время в странах НАТО якобы велось обсуждение вопроса. В результате численность блока все же увеличилась. Правда, за счет Финляндии, которая присоединилась к альянсу 4 апреля.

# НАТО # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
СМИ: США хотят поставить во главе Турции второго Зеленского
07 апреля 2023 09:02

СМИ: США хотят поставить во главе Турции второго Зеленского

Рогов: план приазовского наступления Украины разработан США и Британией
07 апреля 2023 08:36

Рогов: план приазовского наступления Украины разработан США и Британией

Израиль нанёс удары по сектору Газа и Ливану
07 апреля 2023 07:50

Израиль нанёс удары по сектору Газа и Ливану