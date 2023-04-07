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В Херсонской области задержан украинский агент. Он передавал данные о дислокации войск РФ

07 апреля 2023 09:24
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Федеральная служба безопасности РФ задержала в Херсонской области агента СБУ и его помощника.

Оба задержаны за шпионаж. Сообщается, что они собирали информацию о местах расположения и численном составе военных российских подразделений на территории Херсонской области, пишет РИА Новости. Установлено, что шпионы посредством интернет-мессенджеров отправляли полученные данные представителям Службы безопасности Украины. Агенты передавали информацию о передвижении российских военных, количестве спецтехники и координаты.

# Международная политика

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