В Херсонской области задержан украинский агент. Он передавал данные о дислокации войск РФ

Федеральная служба безопасности РФ задержала в Херсонской области агента СБУ и его помощника.

Оба задержаны за шпионаж. Сообщается, что они собирали информацию о местах расположения и численном составе военных российских подразделений на территории Херсонской области, пишет РИА Новости. Установлено, что шпионы посредством интернет-мессенджеров отправляли полученные данные представителям Службы безопасности Украины. Агенты передавали информацию о передвижении российских военных, количестве спецтехники и координаты.