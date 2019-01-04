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Конверты с белым порошком рассылают бельгийским чиновникам

04 января 2019 12:10
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Новости Бельгии. Конверты с белым порошком получают бельгийские чиновники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За последние несколько дней было зафиксировано уже четыре подобных случая.

Конверты с белым порошком рассылают бельгийским чиновникам-1

В преддверии Нового года посылка поступила в дом бывшего госсекретаря по вопросам миграции. На несколько часов политика и его семью поместили в карантин. После экспертизы содержимого пакета выяснилось, что угрозы нет.

Затем подозрительный конверт прислали в Дворец правосудия города Лувен. Накануне правоохранители дважды выезжали на вызовы о конвертах с белым порошком. Ни в одном из случаев наличие угрозы не подтвердилось. Ведется расследование.

# Курьезы # Фотофакт

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