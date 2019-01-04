Ryanair получила лицензию на полёты из Великобритании после Brexit

Новости Ирландии. Ирландская авиакомпания получила разрешение на выполнение полетов из Великобритании после Brexit, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лицензия позволяет самолетам лоукостера совершать перелеты в Великобритании, а также в страны, не входящие в ЕС. Несмотря на это, руководство авиакомпании все еще призывает Лондон и Брюссель согласовать переходный период после выхода Соединенного Королевства из союза, чтобы избежать сбоев в перелетах.

Отметим, Ryanair – крупнейший авиаперевозчик Европы. Ежегодно он обслуживает порядка 139 миллионов человек.