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Ryanair получила лицензию на полёты из Великобритании после Brexit

04 января 2019 12:16
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Новости Ирландии. Ирландская авиакомпания получила разрешение на выполнение полетов из Великобритании после Brexit, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ryanair получила лицензию на полёты из Великобритании после Brexit-1

Лицензия позволяет самолетам лоукостера совершать перелеты в Великобритании, а также в страны, не входящие в ЕС. Несмотря на это, руководство авиакомпании все еще призывает Лондон и Брюссель согласовать переходный период после выхода Соединенного Королевства из союза, чтобы избежать сбоев в перелетах.

Отметим, Ryanair – крупнейший авиаперевозчик Европы. Ежегодно он обслуживает порядка 139 миллионов человек.

# Авиасообщение # Фотофакт

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