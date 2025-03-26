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Кремль отреагировал на задержание главы Гагаузии Гуцул в Молдове

26 марта 2025 12:42
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В Молдове задержана глава Гагаузии Евгения Гуцул. Об этом пишет РИА Новости.

Кремль отреагировал на задержание главы Гагаузии Гуцул в Молдове-1

25 марта из аэропорта Кишинева Гуцул была доставлена в Национальный антикоррупционный центр. Как заявлено, политик задержана на 72 часа.

В НАЦ информировали, прокуроры намерены осуществить арест Гуцул в связи с делом, где рассматриваются нарушения порядка управления финансовыми средствами избирательных фондов, незаконное финансирование конкурентов, подделка документов и деклараций.

Советник Гуцул Юрий Кузнецов рассказал, что политик должна была вылететь в Стамбул, где планировалось обсуждение актуальных для Гагаузии вопросов.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Москва осуждает действия подобного характера со стороны Кишинева.

# Международная политика # Дмитрий Песков

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