Прямой эфир

Украинку не пустили в РФ из-за постов против Вооружённых Сил в телефоне

26 марта 2025 11:28
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Гражданке Украины отказали в пересечении границы Российской Федерации, пишет РИА Новости.

Украинку не пустили в РФ из-за постов против Вооружённых Сил в телефоне-1

Фото: Pinterest

Гражданка Украины осенью 2024 года прилетела на самолете в РФ, где у нее есть ВНЖ. Родители 24-летней девушки в 2024 году получили российское гражданство, при этом сама девушка гражданства России не имела.

Пограничниками девушка была направлена для прохождения дополнительной проверки, где был проведен опрос и изучено содержание ее мобильного телефона. Стало известно, что в социальных сетях женщина одобрительно отреагировала под записью «Херсон – це Украина», использовала выражения, призванные дискредитировать российских военных, в сообщениях с матерью применяла грубые и уничижительные высказывания в отношении россиян. Сотрудники пограничной службы пришли к выводу, что женщина может представлять угрозу безопасности страны и общественному порядку, в пересечении границы украинка получила отказ.

Девушка попыталась оспорить решение представителей погранслужбы в судебном порядке. Однако судом иск был отклонен.

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Парламент Армении проголосовал за вступление страны в ЕС
26 марта 2025 10:45

Парламент Армении проголосовал за вступление страны в ЕС

На главу Пентагона подали в суд
26 марта 2025 10:38

На главу Пентагона подали в суд

В Литве цены на молоко выросли на 30%
26 марта 2025 10:38

В Литве цены на молоко выросли на 30%