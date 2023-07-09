Кремль назвал передачу командиров «Азова» Украине грубым нарушением договорённостей

В субботу стало известно, что Эрдоган и Зеленский договорились о передаче «Азова» Украине. Официальный Кремль тут же заявил, что это грубое нарушение договоренностей, достигнутых в прошлом сентябре. Тогда в Россию вернулись 55 бойцов и политик Виктор Медведчук. В Украину вернули 215 пленных, а пять командиров «Азова» должны были оставаться на территории Турции до конца боевых действий. Но в целом уже тогда было понимание, что их освободят, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Надо сказать, что на тот момент российская сторона была заинтересована в переговорах и шла на украинские условия. Мобилизацию еще не провели, сил на фронте банально не хватало, и Кремль тянул время. То, что мы наблюдаем сейчас – это лишь следствие того первого, неудачного для Москвы раунда переговоров.