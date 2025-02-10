Трамп намерен с помощью Маска найти коррупцию в США на «сотни миллиардов»

Американский президент Дональд Трамп заявил, что даст поручение Илону Маску провести проверки в Министерстве образования и Пентагоне, чтобы обнаружить факты мошенничества и злоупотреблений на сотни млрд долларов. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, американцы голосовали за него, чтобы он разоблачил подобные схемы. Илон Маск активно вовлечен в эту работу и не стремится к личной выгоде, отметил Трамп в интервью телеканалу Fox News.