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Трамп намерен с помощью Маска найти коррупцию в США на «сотни миллиардов»

10 февраля 2025 14:26
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Американский президент Дональд Трамп заявил, что даст поручение Илону Маску провести проверки в Министерстве образования и Пентагоне, чтобы обнаружить факты мошенничества и злоупотреблений на сотни млрд долларов. Об этом пишет РИА Новости.

Трамп намерен с помощью Маска найти коррупцию в США на «сотни миллиардов»-1

Фото: Pinterest

По его словам, американцы голосовали за него, чтобы он разоблачил подобные схемы. Илон Маск активно вовлечен в эту работу и не стремится к личной выгоде, отметил Трамп в интервью телеканалу Fox News.

# Международная политика

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