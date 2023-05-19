Козы помогают пожарным в Чили. Они зачищают от сухой растительности территорию

Новости Чили. Козы помогают пожарным в Чили, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Нет, пламя они, конечно, потушить не в силах, но вот уменьшить объем работы спасателям – вполне. Так, у этих жвачных животных в регионе Санту-Хуана важная миссия – зачистить от сухой растительности всю территорию. Существует целый проект, который называется «Хорошая коза».

Виктор Фаундес, совладелец лесопарка:

Козы поедают ежевику и другие кустарники. А это сокращает количество сухой растительности, которая легко загорится в случае пожара.