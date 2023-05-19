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Козы помогают пожарным в Чили. Они зачищают от сухой растительности территорию

19 мая 2023 11:46
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Новости Чили. Козы помогают пожарным в Чили, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Нет, пламя они, конечно, потушить не в силах, но вот уменьшить объем работы спасателям – вполне. Так, у этих жвачных животных в регионе Санту-Хуана важная миссия – зачистить от сухой растительности всю территорию. Существует целый проект, который называется «Хорошая коза».  

Козы помогают пожарным в Чили. Они зачищают от сухой растительности территорию-1

Виктор Фаундес, совладелец лесопарка:
Козы поедают ежевику и другие кустарники. А это сокращает количество сухой растительности, которая легко загорится в случае пожара.  

Козы помогают пожарным в Чили. Они зачищают от сухой растительности территорию-4

В феврале этого года, когда в Чили начались сильные пожары, козы уже спасли парк «Боскес-де-Чакай». Он остался невредимым, хотя вокруг 440 тысяч гектаров земли были выжжены огнем. Такой метод защиты лесов при помощи коз используют также в Испании и Португалии. Поедая сухую траву и кустарники, животные также облегчают доступ к деревьям. Если даже они загорятся, потушить их будет легче.  

# Животные # Новости Чили # Фотофакт

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