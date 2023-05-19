Вещи певицы Джанет Джексон выставили на торги

Коллекцию одежды и других вещей певицы Джанет Джексон выставили на торги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Всего с молотка уйдет более 800 предметов. Наибольшее внимание, считают специалисты, привлекут костюмы артистки. Также продадут обувь, украшения и предметы интерьера. Часть выручки пойдет в пользу международной благотворительной организации.

Мартин Нолан, директор аукционного дома:

По нашим оценкам, общая сумма должна колебаться где-то в районе полумиллиона долларов, но в день аукциона все может измениться. У Джанет есть очень преданные поклонники. Они захотят получить что-то на память.