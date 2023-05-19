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Вещи певицы Джанет Джексон выставили на торги

19 мая 2023 11:44
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Коллекцию одежды и других вещей певицы Джанет Джексон выставили на торги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Всего с молотка уйдет более 800 предметов. Наибольшее внимание, считают специалисты, привлекут костюмы артистки. Также продадут обувь, украшения и предметы интерьера. Часть выручки пойдет в пользу международной благотворительной организации.

Вещи певицы Джанет Джексон выставили на торги-1

Мартин Нолан, директор аукционного дома:
По нашим оценкам, общая сумма должна колебаться где-то в районе полумиллиона долларов, но в день аукциона все может измениться. У Джанет есть очень преданные поклонники. Они захотят получить что-то на память.

Вещи певицы Джанет Джексон выставили на торги-4

Один из главных лотов – яркий зеленый наряд Джанет. Его певица носила в Лас-Вегасе в 2019 году. По предварительной оценке, стоить он может до 5 тысяч долларов.

# Аукционы # Джанет Джексон # Фотофакт

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