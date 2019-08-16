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Массовое отравление подсолнечным маслом в Ульяновске: двое погибли, ещё семеро в больнице

16 августа 2019 20:49
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Новости России. Среди пострадавших двое детей. Известно, что все они употребляли масло домашнего производства, купленное у односельчанина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Массовое отравление подсолнечным маслом в Ульяновске: двое погибли, ещё семеро в больнице-1

К слову, продавец также оказался в числе госпитализированных. Выяснилось, что семена ему привез знакомый из Самарской области. По словам медиков, пострадавшие находятся в удовлетворительном состоянии. Ведется расследование.

# Массовое отравление # Фотофакт

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