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Конституционный суд Молдовы утвердил итоги референдума о евроинтеграции

31 октября 2024 20:00
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Пока Молдова готовится ко второму туру президентских выборов, в обществе назревают серьезные споры. Причем не только о кандидатах на главный пост страны. Конституционный суд утвердил результаты референдума по вопросу о евроинтеграции, в рамках которого было принято решение о внесении соответствующих поправок в Основной закон, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Конституционный суд Молдовы утвердил итоги референдума о евроинтеграции-2

В постановлении отмечено, что в плебисците приняли участие больше трети избирателей, а изменение Конституции поддержало большинство из них. Теперь ее преамбула дополняется новыми частями о европейской ориентированности. Напомним, референдум состоялся на прошлой неделе в один день с первым туром голосования на президентских выборах. Согласно официальным данным, сторонники евроинтеграции с минимальным отрывом менее чем в процент одержали победу, что вызвало раскол и ожесточенные дебаты в молдавском обществе.

# Новости Молдовы

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