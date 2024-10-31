Конституционный суд Молдовы утвердил итоги референдума о евроинтеграции

Пока Молдова готовится ко второму туру президентских выборов, в обществе назревают серьезные споры. Причем не только о кандидатах на главный пост страны. Конституционный суд утвердил результаты референдума по вопросу о евроинтеграции, в рамках которого было принято решение о внесении соответствующих поправок в Основной закон, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В постановлении отмечено, что в плебисците приняли участие больше трети избирателей, а изменение Конституции поддержало большинство из них. Теперь ее преамбула дополняется новыми частями о европейской ориентированности. Напомним, референдум состоялся на прошлой неделе в один день с первым туром голосования на президентских выборах. Согласно официальным данным, сторонники евроинтеграции с минимальным отрывом менее чем в процент одержали победу, что вызвало раскол и ожесточенные дебаты в молдавском обществе.