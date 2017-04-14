«Увиденное привело меня в бешенство»: на неделе в мире жестко осудили инцидент на борту United Airlines

Новости США. Принудительное снятие пассажира с рейса авикакомпании United Airlines вызвало волну возмущения в Азии.

Во Вьетнаме призывают к бойкоту компании, в то время как в Китае инцидент рассматривают как доказательство лицемерия США в отношении прав человека.

Негодование, вызванное жестоким снятием пассажира с рейса компании United Airlines,

пронеслось по Азии на неделе и сопровождалось призывом интернет-пользователей из Вьетнама к бойкоту компании,

а государственные СМИ Китая рассматривали этот случай как доказательство лицемерия США по отношению к правам человека.

Принудительное снятие 69-летнего американского доктора Дэвида Дао с рейса 3411 американской компании United Airlines Flight в воскресенье вечером вызвало массовую волну возмущения и критики в социальных сетях Китая после того, как оказалось, что доктор был китайцем.

К полудню среды новость о случае с Дао была просмотрена на Китайском сайте микроблогов Weibo более 600 миллионов раз.

Более 260 000 человек высказались в комментариях, большинство выражало отвращение к тому, что было широко интерпретировано как дискриминация выходцев из Азии.



«Все должны быть равны. [Америка] кричит о равных правах, но совершает такие мерзкие поступки», – написал на Weibo пользователь под ником Юэн Тянвейлаоши.

Другой комментатор призвал китайских туристов избегать компании «United», осуществляющую рейсы из китайских городов, включая Пекин, Чэнду, Ханчжоу, Шанхай и Сиань. «Давайте объявим им бойкот все вместе», – писал комментатор под ником Nasenmenghe (Насенменьхе).

Волна возмущения инцидентом в чикагском аэропорту O’Хара пронеслась по Вьетнаму

после того, как выяснилось, что Дао родился в этой стране и переехал в США в 1970-х.

«Увиденное привело меня в бешенство. Я никогда больше не полечу с United Airlines», –пишет Анх Транг Кхуя в Фэйсбуке, наиболее популярной социальной сети Вьетнама, по данным сайта Reuters.

Петиция, предложенная китайским студентом, требующего расследования инцидента, собрала более 170 000 подписей.



«Его грубо и жестоко оттащили. На его лице и теле заметна кровь», – говорится в петиции. – «Мы обращаемся к федеральному правительству с просьбой провести расследование данного дела».

В своей статье на сайте Foreign Policy Джеймс Палмер писал, что данный эпизод вызвал такую реакцию в Китае, т.к. тут сыграла роль давняя обида из-за расизма в отношении китайцев. «Для общества, которое связывает неприятность, случившуюся с китайцем за рубежом, с расизмом, это как красная тряпка для быка», – пишет журналист.

«Варварское поведение!» –

восклицал на государственном телеканале CCTV, разместив в социальной сети пост о том, что Дао был по ошибке признан китайцем.



В редакционной статье, опубликованной в выпуске таблоида Global Times на китайском языке, говорится, что этот случай не только показал «хаос в управлении» авиакомпании, но также послужил проявлением плохого отношения полиции США к азиатам.

The People’s Daily, официальный печатный орган Коммунистической партии, раскритиковал «жестокость», с которой Дао высадили из самолета, и «высокомерную и хладнокровную» реакцию авиакомпании.

В своей статье о реакции Китая на произошедшее Палмер заметил, что тут

имел место «неприятный подтекст обвинений в расизме», последовавший за воскресным инцидентом.

«Китайская община иммигрантов в США склонна обвинять в своих проблемах не структуру белой власти, а предполагаемый фаворитизм в отношении чернокожих… Такое отношение распространилось среди большей части китайского населения на их родине», – пишет журналист.



Палмер добавил, что такие настроения были очевидны в некоторых ответах в китайских социальных сетях. Один из повторяющихся комментариев звучал так: «Они бы никогда так не поступили с чернокожим!»

Чарльз Мок, политик из Гонконга, выложил на своей странице в Фэйсбуке видео, где он подносит ножницы к своей карте United Airlines MileagePlus.

«Всего хорошего! Я бы не заплатил вашей компании ни цента!» – прокомментировал один из фолловеров.

Скандал на борту United Airlines: глава авиакомпании извинился за «ужасное происшествие» (здесь подробнее).

Перевод с The Guardian: Шмарова Карина