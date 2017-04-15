В Красноярском крае с отколовшейся льдины спасли 118 человек

Новости России. В Красноярском крае России на отколовшейся льдине унесло около 50 рыбаков. Инцидент произошел на водохранилище Березовской ГРЭС.
Площадь льдины – 1000 на 500 метров, однако она слишком хрупкая.
И могла в любой момент начать раскалываться прямо под ногами людей.
На данный момент спасательные работы уже завершены. В них были задействованы 56 человек и 21 единица техники (в том числе 9 плавсредств).
Вместо предполагаемых 50 человек на льдине оказалось 118, 15 из них - дети.
В ходе операции никто не пострадал, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.