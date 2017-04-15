В Красноярском крае с отколовшейся льдины спасли 118 человек

Новости России. В Красноярском крае России на отколовшейся льдине унесло около 50 рыбаков. Инцидент произошел на водохранилище Березовской ГРЭС. Площадь льдины – 1000 на 500 метров, однако она слишком хрупкая. И могла в любой момент начать раскалываться прямо под ногами людей.

На данный момент спасательные работы уже завершены. В них были задействованы 56 человек и 21 единица техники (в том числе 9 плавсредств).