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В Красноярском крае с отколовшейся льдины спасли 118 человек

15 апреля 2017 12:59
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Новости России. В Красноярском крае России на отколовшейся льдине унесло около 50 рыбаков. Инцидент произошел на водохранилище Березовской ГРЭС.

Площадь льдины – 1000 на 500 метров, однако она слишком хрупкая.

И могла в любой момент начать раскалываться прямо под ногами людей.

В Красноярском крае с отколовшейся льдины спасли 118 человек-1

На данный момент спасательные работы уже завершены. В них были задействованы 56 человек и 21 единица техники (в том числе 9 плавсредств).

Вместо предполагаемых 50 человек на льдине оказалось 118, 15 из них - дети.

В ходе операции никто не пострадал, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Фотофакт # Рыбалка

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