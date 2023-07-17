Константинов: атаку на Крымский мост устроил террористический режим Киева

Атаку на Крымский мост организовали СБУ и ВМС Украины. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на РБК-Украина. О причастности украинских спецслужб заявил и председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов. Он сказал, что что атаку на Крымский мост устроил «террористический режим Киева».

О чрезвычайном происшествии на Крымском мосту СМИ сообщили в понедельник утром, 17 июля. Дорожное полотно было повреждено в результате взрыва, движение по мосту остановлено. В Крыму отмечают, что конструкции моста находятся на своих опорах. В результате ЧП погибли мужчина и женщина, их малолетняя дочь пострадала. Ребенка доставили в медучреждение.

По данным СМИ, Крымский мост был атакован с помощью надводных беспилотных летательных аппаратов. Представитель главного управления разведки Украины Андрей Юсов, комментируя ЧП, процитировал слава руководителя ведомства Кирилла Буданова о том, что «Крымский мост – конструкция лишняя».

РИА Новости сообщает, что в Раде предложили представить к государственным наградам причастных к атаке на Крымском мосту, где погибли люди и пострадал ребенок.