145 человек стали жертвами мощнейшего наводнения в Индии

Новости Индии. 145 человек погибли из-за мощнейшего наводнения в Индии. Муссонные ливни продолжаются там больше недели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За это время количество осадков побило 40-летний рекорд. Сложнее всего обстановка в предгорьях Гималаев, где продолжительные дожди привели к оползням. Несколько сотен туристов оказались в ловушке. Их эвакуация продолжается. По данным властей, это сильнейший муссон за последние десятилетия. Метеорологи прогнозируют новые осадки в северных районах страны в ближайшие дни.