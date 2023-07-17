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145 человек стали жертвами мощнейшего наводнения в Индии

17 июля 2023 06:51
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Новости Индии. 145 человек погибли из-за мощнейшего наводнения в Индии. Муссонные ливни продолжаются там больше недели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

145 человек стали жертвами мощнейшего наводнения в Индии-1

За это время количество осадков побило 40-летний рекорд. Сложнее всего обстановка в предгорьях Гималаев, где продолжительные дожди привели к оползням. Несколько сотен туристов оказались в ловушке. Их эвакуация продолжается. По данным властей, это сильнейший муссон за последние десятилетия. Метеорологи прогнозируют новые осадки в северных районах страны в ближайшие дни.

# Природные катаклизмы # Новости Индии # Фотофакт

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