Украина потеряла до 20% вооружений и техники – СМИ

Западные СМИ объяснили паузу в контрнаступлении Украины серьезными потерями. По информации «Нью-Йорк Таймс», страна лишилась до 20 % оружия и техники за последнее время, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В частности, речь о западных танках и бронетранспортерах. Проблему с военными поставками признал и Зеленский, который подчеркнул, что поставки боеприпасов Киеву необходимо увеличить. В Киеве также выразили надежду, что западные партнеры ускорят выпуск и закупку боеприпасов.