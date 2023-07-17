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Украина потеряла до 20% вооружений и техники – СМИ

17 июля 2023 06:52
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Западные СМИ объяснили паузу в контрнаступлении Украины серьезными потерями. По информации «Нью-Йорк Таймс», страна лишилась до 20 % оружия и техники за последнее время, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Украина потеряла до 20% вооружений и техники – СМИ-1

В частности, речь о западных танках и бронетранспортерах. Проблему с военными поставками признал и Зеленский, который подчеркнул, что поставки боеприпасов Киеву необходимо увеличить. В Киеве также выразили надежду, что западные партнеры ускорят выпуск и закупку боеприпасов.

# Вооруженные силы # Владимир Зеленский # Новости Украины # Фотофакт

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