Конгрессмен Дональдс: Зеленский выбрал не лучшее время, чтобы просить деньги у США

Член палаты представителей США Байрон Дональдс заявил, что сейчас не лучшее время для визита в Штаты президента Украины Владимира Зеленского, пишет РИА Новости со ссылкой на Recount.

В интервью новостному ресурсу конгрессменн сообщает, что в данный момент палата представителей не располагает денежными средствами для Украины. Соответственно приезд Зеленского в Америку совершен невовремя.

Более того, Дональдс указал на то, что бюджет США имеет дифицит в два триллиона долларов. А если Америка дает деньги Украине, то это средства, взятые фактически в долг из будущего, подчеркнул Байрон Дональдс.