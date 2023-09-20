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Конгрессмен Дональдс: Зеленский выбрал не лучшее время, чтобы просить деньги у США

20 сентября 2023 07:48
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Член палаты представителей США Байрон Дональдс заявил, что сейчас не лучшее время для визита в Штаты президента Украины Владимира Зеленского, пишет РИА Новости со ссылкой на Recount.

В интервью новостному ресурсу конгрессменн сообщает, что в данный момент палата представителей не располагает денежными средствами для Украины.  Соответственно приезд Зеленского в Америку совершен невовремя.

Более того, Дональдс указал на то, что бюджет США имеет дифицит в два триллиона долларов. А если Америка дает деньги Украине, то это средства, взятые фактически в долг из будущего, подчеркнул Байрон Дональдс.

# Международная политика

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