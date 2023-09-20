Гладков: пять БПЛА ВСУ сбиты в Белгородской области

Не менее 5 украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожены за сутки силами РФ в Белгородской области. Об этом проинформировал глава региона Вячеслав Гладков, передает РИА Новости.

Сообщается также о падении дрона-камикадзе с последующей его детонацией. Пострадавших нет. Согласно сводке обстрелов со стороны ВСУ за 19 сентября, которую опубликовал в Telegram-канале Гладков, украинские военные выпустили 86 снарядов различного типа по 4 приграничным муниципалитетам. 4 взрывных устройства были сброшены с дрона.

По селу Наумовка было выпущено 15 снарядов, по деревням Хутор и Журавлевка – 4 и 5 соответственно. Село Долгое ВСУ было обстреляно 23 раза из миномета. По окраинам Теребрено и Староселье выпущено 7 артиллерийских снарядов. Атаке со стороны Украины подверглось село в Шебекинском городском округе, села Нижнее Березово-Второе, Муром, Красное, Панков, Середа, Новая Таволжанка, Терезовка и Белянка.