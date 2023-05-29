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Командующий Сухопутными войсками ВСУ Сырский заявил о скором контрнаступлении

29 мая 2023 13:37
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Вооруженные силы Украины скоро контратакуют. Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский, сообщает ТАСС. Он также заявил о поставленных конкретных задачах по подготовке к этой операции. 

Ранее советник главы офиса украинского лидера Михаил Подоляк заявил, что контрудар уже стартовал, но замруководитель офиса президента Игорь Жовква отметил, что его проведение состоится после поступления нужного вооружения и военной техники от союзников на Западе. 

Александр Сырский озвучил свои планы после встречи с командирами украинских частей и подразделений. 

Лукашенко: Никакого контрнаступа нет и быть не может, это просто безумство!

Вероятное контрнаступление Вооруженных сил Украины СМИ обсуждают уже на протяжении многих месяцев, называя разные даты. Ранее в МИД России заявляли, что подобное открытое обсуждение со стороны западных стран подтверждает их прямое участие в конфликте.

# Международная политика # Михаил Подоляк

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