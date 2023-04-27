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Песков о беседе лидеров КНР и Украины: РФ приветствует всё, что приблизит мир

27 апреля 2023 10:48
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Россия одобряет все шаги, которые могут способствовать приближению установления мира в Украине и реализации поставленных задач в рамках специальной военной операции, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Кремля Пескова.

Он высказался в связи с состоявшимся в среду, 26 апреля, телефонным контактом между главой КНР Си Цзиньпином и президентом Украины Владимиром Зеленским. По словам Пескова, РФ с одобрением относится ко всем мерам, направленным на прекращение и урегулирование кризиса в Украине.

В процессе состоявшегося телефонного разговора председатель Китайской Народной Республики заявил о решении командировать в Украину и ряд других государств специальное уполномоченное лицо для участия в политическом урегулировании кризиса. Украинский президент доложил о продолжительной и предметной беседе и о решении назначения нового посла в КНР.

Си Цзиньпин: Китай будет добиваться скорейшего прекращения огня в Украине

# Международная политика # Дмитрий Песков # Владимир Зеленский # Си Цзиньпин

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