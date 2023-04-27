Песков о беседе лидеров КНР и Украины: РФ приветствует всё, что приблизит мир

Россия одобряет все шаги, которые могут способствовать приближению установления мира в Украине и реализации поставленных задач в рамках специальной военной операции, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Кремля Пескова.

Он высказался в связи с состоявшимся в среду, 26 апреля, телефонным контактом между главой КНР Си Цзиньпином и президентом Украины Владимиром Зеленским. По словам Пескова, РФ с одобрением относится ко всем мерам, направленным на прекращение и урегулирование кризиса в Украине.

В процессе состоявшегося телефонного разговора председатель Китайской Народной Республики заявил о решении командировать в Украину и ряд других государств специальное уполномоченное лицо для участия в политическом урегулировании кризиса. Украинский президент доложил о продолжительной и предметной беседе и о решении назначения нового посла в КНР.