Более 20 тыс. предприятий закроются в Германии к концу года

Германию накрыла волна банкротств. В сентябре количество заявлений компаний о неплатежеспособности выросло почти на 14 % по сравнению с тем же месяцем 2023 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сейчас суды рассматривают около 2 тысяч таких дел, заявили в торгово-промышленной палате ФРГ. По ее данным, к концу 2024 года навсегда закроются более 20 тысяч предприятий. Их задолженность достигла суммы, которая превысила 3 миллиарда евро.

По данным Федерального статистического управления, больше всего банкротств приходится на транспортные, строительные и логистические компании, агентства временного трудоустройства и гостиничный бизнес. По мнению экспертов, к такой ситуации привели два года постоянного спада производства и спроса на продукцию немецких предприятий.