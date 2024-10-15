Израиль впервые нанёс удар по северу Ливана

Конфликт на Ближнем Востоке с каждым днем набирает все более тревожный и опасный оборот. Как стало известно, Израиль впервые нанес удар по северу Ливана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Конфликт на Ближнем Востоке с каждым днем набирает все более тревожный и опасный оборот. Как стало известно, Израиль впервые нанес удар по северу Ливана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Причем целью атаки стал небольшой населенный пункт Айту, в котором живут в основном христиане. Жертвами бомбардировки стали более 20 человек, еще около 10 получили ранения.
Не утихает скандал, который вызвало нападение подразделений ЦАХАЛ на миссию миротворцев ООН в Ливане. Два дня назад танки, пробив ворота, ворвались на территорию их базы, пострадали пятеро военнослужащих. Совет безопасности ООН выступил со специальным заявлением, в котором осудил атаку Израиля.
Паскаль Берисвиль, председатель Совета безопасности ООН:
Совет безопасности выражает серьезную обеспокоенность и тревогу, которые вызваны случаем нападения на позиции миротворческих сил ООН в Ливане. В результате атаки несколько миротворцев получили ранения. Мы настоятельно призываем все стороны уважать безопасность персонала организации и объектов, принадлежащих ООН. Они ни при каких обстоятельствах не должны становиться объектом нападения.
В командовании израильской армии пока никак не прокомментировали произошедшее. Однако ранее премьер Израиля призвал ООН вывести миротворческие подразделения из Ливана. Якобы их для прикрытия используют боевики «Хезболлы».