Израиль впервые нанёс удар по северу Ливана

Конфликт на Ближнем Востоке с каждым днем набирает все более тревожный и опасный оборот. Как стало известно, Израиль впервые нанес удар по северу Ливана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Причем целью атаки стал небольшой населенный пункт Айту, в котором живут в основном христиане. Жертвами бомбардировки стали более 20 человек, еще около 10 получили ранения.

Не утихает скандал, который вызвало нападение подразделений ЦАХАЛ на миссию миротворцев ООН в Ливане. Два дня назад танки, пробив ворота, ворвались на территорию их базы, пострадали пятеро военнослужащих. Совет безопасности ООН выступил со специальным заявлением, в котором осудил атаку Израиля.