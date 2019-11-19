В США неизвестный застрелил мужчину и женщину, а затем покончил с собой

Новости США. В штате Оклахома расследуют инцидент со стрельбой, в результате которого погибли три человека, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ЧП произошло на стоянке возле супермаркета. Неизвестный застрелил мужчину и женщину, а затем покончил с собой. Выяснилось, что все трое участников инцидента были знакомы. Предварительной причиной происшествия называют ссору между супругами. Занятия в школах вблизи от места, где произошла стрельба, временно приостановили.