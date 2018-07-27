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Колумбийские работодатели смогут увольнять беременных сотрудниц

27 июля 2018 09:20
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Новости Колумбии. Колумбийский конституционный суд принял резонансное решение: теперь работодатели смогут увольнять беременных сотрудниц, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Колумбийские работодатели смогут увольнять беременных сотрудниц-1

Речь идет не обо всех женщинах в положении. Лишить места можно тех работниц, которые не уведомили начальство о скором пополнении семейства, и чей контракт в этот момент подходит к концу. Кроме того, работодатель имеет право не оплачивать таким женщинам отпуск по беременности.

# Трудовые отношения # Фотофакт

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