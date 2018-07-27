Колумбийские работодатели смогут увольнять беременных сотрудниц

Речь идет не обо всех женщинах в положении. Лишить места можно тех работниц, которые не уведомили начальство о скором пополнении семейства, и чей контракт в этот момент подходит к концу. Кроме того, работодатель имеет право не оплачивать таким женщинам отпуск по беременности.