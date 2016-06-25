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В Германии обсуждают действия ЕС после референдума в Великобритании

25 июня 2016 13:36
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Новости Германии. В Берлине проходит экстренное заседание стран-основательниц ЕС. На переговоры прибыли главы МИД Германии, Франции, Италии, Бельгии, Нидерландов и Люксембурга.

Ключевая тема — дальнейшие действия после британского референдума о выходе страны из ЕС. В частности, министр иностранных дел Германии заявил, что Евросоюз не должен «впасть в депрессию или паралич» из-за возможного выхода Британии из Союза. На разработку новой концепции у политиков всего несколько дней.

Уже в среду, 29 июня, лидеры ЕС проведут первый саммит без участия Великобритании, сообщили в программе «Новости 24» на сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Brexit

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