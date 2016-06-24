Британцы проголосовали за выход из ЕС: «Надеемся, наша победа разрушит этот провальный проект»

Новости Великобритании. Британцы проголосовали за выход из ЕС. По итогам референдума твердое «нет» Евросоюзу сказали 52% жителей Соединённого королевства. На этом фоне премьер-министр Великобритании объявил об отставке, а местная валюта обновила исторический минимум. Произошедшее в стране уже назвали «политическим землетрясением».

Быть или не быть. На извечный шекспировский вопрос Великобритания ответила отрицательно – почти 52 % подданных ее величества решили, что Соединенное Королевство и ЕС больше друг другу не нужны.

Найджел Фарадж, лидер Партии независимости Великобритании:

Мы сделали это. Я надеюсь, наша победа разрушит этот провальный проект и приведет нас к Европе, состоящей исключительно из суверенных государств.

Решение сказать «нет» Брюсселю стало настоящей сенсацией, которой не ожидали даже сами британцы: с утра фондовые рынки рухнули, баррель нефти подешевел, а главным проигравшим оказался Дэвид Кэмерон. Референдум, который он же инициировал, стал для политика лебединой песней.

Дэвид Кэмерон, премьер-министр Великобритании:

Жители Великобритании ясно дали понять, что хотят двигаться в ином направлении, и мне кажется, что повести их за собой должен новый лидер с новым взглядом на мир. В ближайшее время я сделаю все, чтобы удержать этот корабль на плаву, но ему нужен новый капитан.

Место Кэмерона, который останется в кресле до осени, пророчат экс-главе Лондона Борису Джонсону. Он ярый «брексист», и при этом пользуется по-настоящему народной любовью.

А тем временем в самой Британии также намечается раскол: Северная Ирландия и Шотландия уже заявили, что хотят выйти из Соединенного Королевства. Вдобавок самоотречение Туманного Альбиона от Евросоюза нагнало тумана и на будущее континентальной Европы: брексит, грексит, фрексит, любая страна теперь, наверняка, захочет найти из ЕС экзит. Об этом уже подумывают Франция, Италия и Венгрия. В ответ на британский гамбит и подъем европейского сепаратизма в Брюсселе растерянно пожимают плечами.

Дональд Туск, председатель Европейского Совета:

Не секрет, что мы ожидали другого исхода референдума. Я полностью осознаю, насколько политически важен и даже драматичен этот момент. Невозможно предсказать все последствия этого события. Но и к такому развитию событий мы были готовы: в Евросоюзе бывает и плохая погода.

Европейские аналитики обещают Британии «Апокалипсис завтра»: тотальная безработица, потеря сорока миллиардов долларов и недвижимость за гроши. Однако, разрыв плотных торговых отношений с ЕС позволит Соединенному Королевству пойти на восток в поисках партнеров, одним из которых готова стать Беларусь. У стран хорошая история экономических взаимоотношений, а их укрепление пойдет лишь на пользу обоим государствам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.